Anderson Talisca, yeni sezona golleriyle başladı!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi en formda isimlerden biri Anderson Talisca oldu.
Brezilyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandırarak takımının tur atlamasında önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEZONA GOLLE BAŞLADI
Teknik direktör İsmail Kartal'ın santrfor olarak görev verdiği Talisca, hem ilk maçta hem de rövanşta attığı gollerle dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, sezona skor katkısıyla başladı.
GEÇEN SEZONUN EN GOLCÜSÜ
32 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 27 gol atıp 5 asist yaptı. Böylece sarı-lacivertlilerin sezonu en golcü oyuncusu olarak tamamladı.
GELECEĞİ MERAK KONUSU
Adı zaman zaman transfer iddialarıyla anılan Talisca için şu ana kadar resmi bir teklif bulunmuyor. Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle geleceği konuşulan Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'de forma giymekten mutlu olduğu ifade ediliyor.
Brezilyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandırarak takımının tur atlamasında önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEZONA GOLLE BAŞLADI
Teknik direktör İsmail Kartal'ın santrfor olarak görev verdiği Talisca, hem ilk maçta hem de rövanşta attığı gollerle dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, sezona skor katkısıyla başladı.
GEÇEN SEZONUN EN GOLCÜSÜ
32 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 27 gol atıp 5 asist yaptı. Böylece sarı-lacivertlilerin sezonu en golcü oyuncusu olarak tamamladı.
GELECEĞİ MERAK KONUSU
Adı zaman zaman transfer iddialarıyla anılan Talisca için şu ana kadar resmi bir teklif bulunmuyor. Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle geleceği konuşulan Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe'de forma giymekten mutlu olduğu ifade ediliyor.