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Marco Asensio rahatsızlığını yönetime iletti!

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun, İsmail Kartal'ın tercihleri nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e ilettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 09:31 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 09:39
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Marco Asensio rahatsızlığını yönetime iletti!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İspanyol yıldız Marco Asensio'nun, teknik direktör İsmail Kartal'ın bazı tercihleri nedeniyle rahatsızlık yaşadığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ 

Takvim'de geçen habere göre Asensio, yaşadığı sıkıntıları Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede dile getirdi. İspanyol futbolcunun özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanan ilk maçta yedek başlaması ve rövanş karşılaşmasında oyundan alınmasından rahatsız olduğu belirtildi.

"İSMAİL HOCAYLA KONUŞACAĞIM"

Oğuz Çetin'in, tecrübeli futbolcuya, "Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. İsmail hocayla konuşacağım. Dert etme." ifadelerini kullandığı aktarıldı. Böylece taraflar arasında yaşanan rahatsızlığın giderilmesi için görüşme yapılacağı öne sürüldü.  

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