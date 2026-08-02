Kader Meite için Galatasaray'a yeşil ışık

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GÜNDEM KADER MEITE
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Kader Meite'nin ismi gündeme geldi.
KİRALAMA PLANI
Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan'a uyum sağlamakta güçlük çeken genç oyuncuyu kiralamak istiyor.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Al Hilal'de sadece 151 dakika forma şansı bulabilen Metie'nin ayrılmayı çok istediği öğrenildi.
KİRALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR
Takımda fazla şans bulamayan genç futbolcunun gidişine sıcak bakan Suudi Arabistan ekibinin kiralama önerisine sıcak baktığı öğrenildi.
Transfermarkt verilerine göre Kader Meite'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 18 yaşındaki futbolcunun Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GÜNDEM KADER MEITE
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Kader Meite'nin ismi gündeme geldi.
KİRALAMA PLANI
Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan'a uyum sağlamakta güçlük çeken genç oyuncuyu kiralamak istiyor.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Al Hilal'de sadece 151 dakika forma şansı bulabilen Metie'nin ayrılmayı çok istediği öğrenildi.
KİRALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR
Takımda fazla şans bulamayan genç futbolcunun gidişine sıcak bakan Suudi Arabistan ekibinin kiralama önerisine sıcak baktığı öğrenildi.
Transfermarkt verilerine göre Kader Meite'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 18 yaşındaki futbolcunun Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.