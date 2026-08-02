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Kader Meite için Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'ın ilgilendiği Kader Meite, Al-Hilal'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Al-Hilal de 18 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:10
Haber: Sabah
Kader Meite için Galatasaray'a yeşil ışık
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Yeni sezon öncesi takıma mutlaka bir golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray, ya yerli bir isim ya da 23 yaş altındaki kontenjanı dolduracak bir yabancı alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'in yüksek talepleri nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, genç ve gelecek vadeden bir isme yöneldi.

GÜNDEM KADER MEITE

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Kader Meite'nin ismi gündeme geldi.

KİRALAMA PLANI

Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan'a uyum sağlamakta güçlük çeken genç oyuncuyu kiralamak istiyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Al Hilal'de sadece 151 dakika forma şansı bulabilen Metie'nin ayrılmayı çok istediği öğrenildi.

KİRALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Takımda fazla şans bulamayan genç futbolcunun gidişine sıcak bakan Suudi Arabistan ekibinin kiralama önerisine sıcak baktığı öğrenildi.

Transfermarkt verilerine göre Kader Meite'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 18 yaşındaki futbolcunun Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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