Galatasaray devrede: Robbie Ure

Galatasaray için Robbie Ure iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Sun'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, İsveç'te Sirius forması giyen 22 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.
BONSERVİS TALEBİ
Sirius'un İskoç golcünün transferi için 9 milyon sterlin (10.5 milyon euro) talep etmesi bekleniyor.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Takımıyla bu sezon 19 maçta 20 gol atan ve 3 asist yapan genç oyuncu, geleceğine dair mesaj verdi.
GELECEĞİ İÇİN MESAJ
Transfer konusunda rahat olduğunu dile getiren Ure, "Oynadığım her maçta gol atabileceğimi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Yoluma devam edeceğim. Daha fazlasını istiyorum." dedi.
22 yaşındaki futbolcu, "Elbette bir noktada transfer olmak zorunda kalacağım ama ne olacağını bekleyip göreceğiz." diye konuştu.
BONSERVİS TALEBİ
Sirius'un İskoç golcünün transferi için 9 milyon sterlin (10.5 milyon euro) talep etmesi bekleniyor.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Takımıyla bu sezon 19 maçta 20 gol atan ve 3 asist yapan genç oyuncu, geleceğine dair mesaj verdi.
GELECEĞİ İÇİN MESAJ
Transfer konusunda rahat olduğunu dile getiren Ure, "Oynadığım her maçta gol atabileceğimi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Yoluma devam edeceğim. Daha fazlasını istiyorum." dedi.
22 yaşındaki futbolcu, "Elbette bir noktada transfer olmak zorunda kalacağım ama ne olacağını bekleyip göreceğiz." diye konuştu.