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Galatasaray devrede: Robbie Ure

Galatasaray, Sirius forması giyen 22 yaşındaki İskoç santrfor Robbie Ure ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 16:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray devrede: Robbie Ure
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Galatasaray için Robbie Ure iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Sun'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, İsveç'te Sirius forması giyen 22 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.

BONSERVİS TALEBİ

Sirius'un İskoç golcünün transferi için 9 milyon sterlin (10.5 milyon euro) talep etmesi bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Takımıyla bu sezon 19 maçta 20 gol atan ve 3 asist yapan genç oyuncu, geleceğine dair mesaj verdi.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Transfer konusunda rahat olduğunu dile getiren Ure, "Oynadığım her maçta gol atabileceğimi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Yoluma devam edeceğim. Daha fazlasını istiyorum." dedi.

22 yaşındaki futbolcu, "Elbette bir noktada transfer olmak zorunda kalacağım ama ne olacağını bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

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