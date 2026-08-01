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Göztepe'de Gözdeniz Bayrakdar tamam

Göztepe, Bodrum FK'den 24 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 13:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Gözdeniz Bayrakdar tamam
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dış transferde bir süredir anlaşma sağlamak istediği 1'inci Lig takımı Bodrum FK'dan sağ kanat Gökdeniz Bayrakdar (24) ile el sıkıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için Bodrum FK'ya 450 bin euro bonservis ücreti ödeyeceği bildirildi. Gökdeniz'in İzmir temsilcisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde takıma katılacağı öğrenildi.

Kocaelispor'da profesyonel olan Gökdeniz Bayrakdar; 2020-21 sezonunda Antalyaspor'a transfer olarak Süper Lig deneyimi yaşadı. 2023'ten bu yana Bodrum ekibinde top koşturan futbolcu kariyerinde Süper Lig'de 101 maçta 10, 1'inci Lig'de 71 müsabakada 19, 3'üncü Lig'de 80 karşılaşmada 20, kupada ise 25 maçta 11 gol kaydetti.

Gökdeniz; U21 Milli Takımı'nda 11, U19 Milli Takımı'nda 4 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

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