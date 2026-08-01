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Göztepe'ye İspanya'dan sol bek

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, savunma hattına takviye için rotasını İspanya'ya kırdı. İzmir temsilcisi, LaLiga 2'ye düşen Mallorca'nın İspanyol sol beki Toni Lato'yu gündemine aldı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 11:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Göztepe'ye İspanya'dan sol bek
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Yeni sezonda Avrupa kupalarını ıskalamak istemeyen Göztepe, transfere ara vermiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarıkırmızılıların, İspanya LaLiga 2'ye düşen Mallorca'da forma giyen sol bek Toni Lato'yu gündemine aldığı öğrenildi.

İzmir temsilcisinin, 28 yaşındaki İspanyol savunmacının transfer şartlarını araştırdığı ve hem oyuncu hem de Mallorca ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı bildirildi.

Kontratının son yılındaki Lato, 2020-21'de Hollanda devi PSV'ye kiralandı. Tecrübeli sol bek, daha sonra yeniden İspanya'ya dönerek Osasuna forması giydi. Geçen sene Mallorca'da 14 karşılaşmada görev alırken, 1 asistlik katkı sağlamasına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı.

GÖZTEPE'YE SICAK BAKIYOR

Daha fazla forma şansı bulabileceği ve Avrupa kupalarında mücadele edecek iddialı bir takımın parçası olmak isteyen Lato'nun, bu nedenle Göztepe'nin sunduğu projeye sıcak baktığı vurgulandı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da sol bek pozisyonunda rekabeti artıracak, savunma ve hücum yönü güçlü bir oyuncu istediği belirtilirken, Toni Lato'nun bu profile uygun isimlerden biri olduğu kaydedildi.

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