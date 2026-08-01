Galatasaray'a Julio Enciso'da rakip çıktı

Galatasaray'a Julio Enciso transferinde İngiltere'den rakip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Paraguaylı on numara ile İngiltere'den Ipswich Town da ilgileniyor.
ESKİ HOCASI İSTİYOR
Geçen sezonun ikinci yarısında Strasbourg'ta görev alan ve yeni sezonla birlikte Ipswich Town'da göreve başlayan teknik direktör Gary O'Neil, 22 yaşındaki Enciso'yu yeni takımına da istiyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ VE BEKLENTİ
Galatasaray'ın Fransız ekibine sunduğu teklifin 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonundan oluştuğu öğrenildi.
Strasbourg ise Julio Enciso'dan 35 milyon euro bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Paraguaylı futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.
ESKİ HOCASI İSTİYOR
Geçen sezonun ikinci yarısında Strasbourg'ta görev alan ve yeni sezonla birlikte Ipswich Town'da göreve başlayan teknik direktör Gary O'Neil, 22 yaşındaki Enciso'yu yeni takımına da istiyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ VE BEKLENTİ
Galatasaray'ın Fransız ekibine sunduğu teklifin 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonundan oluştuğu öğrenildi.
Strasbourg ise Julio Enciso'dan 35 milyon euro bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Paraguaylı futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.