Como'dan Chalobah atağı! Chelsea ile pazarlık sürüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Como, Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Como, İngiliz stoperin transferini sonuçlandırmak adına Chelsea ile görüşmelerine devam ediyor. Taraflar arasında yaklaşık 30 milyon euro garanti bonservis bedeli içeren bir paket üzerinde pazarlık yapılıyor.
Haberde, Chalobah ile kişisel şartlarda ise anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Oyuncunun Como'nun projesine sıcak baktığı ve transfer için prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
Öte yandan Chelsea'nin de 26 yaşındaki savunmacının satışına açık olduğu, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Haberde, Chalobah ile kişisel şartlarda ise anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Oyuncunun Como'nun projesine sıcak baktığı ve transfer için prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
Öte yandan Chelsea'nin de 26 yaşındaki savunmacının satışına açık olduğu, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.