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Como'dan Chalobah atağı! Chelsea ile pazarlık sürüyor

Como, Trevoh Chalobah transferi için Chelsea ile görüşmelerini sürdürürken, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 17:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como'dan Chalobah atağı! Chelsea ile pazarlık sürüyor
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İtalya Serie A ekiplerinden Como, Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Como, İngiliz stoperin transferini sonuçlandırmak adına Chelsea ile görüşmelerine devam ediyor. Taraflar arasında yaklaşık 30 milyon euro garanti bonservis bedeli içeren bir paket üzerinde pazarlık yapılıyor.

Haberde, Chalobah ile kişisel şartlarda ise anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Oyuncunun Como'nun projesine sıcak baktığı ve transfer için prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Öte yandan Chelsea'nin de 26 yaşındaki savunmacının satışına açık olduğu, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

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