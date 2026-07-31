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Galatasaray'dan Enciso için teklif!

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Strasbourg forması giyen Paraguaylı futbolcu Julio Enciso için resmi teklifini iletti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 16:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Enciso için teklif!
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Yeni sezon öncesinde hücum hattına yaratıcı bir oyuncu eklemek isteyen Galatasaray, transfer listesindeki Julio Enciso için somut adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Ertan Süzgün'ün haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Strasbourg'a resmi teklif yaptı.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Fransız ekibine sunduğu teklifin 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonundan oluştuğu belirtildi.

Böylece transferin Galatasaray'a toplam maliyetinin, bonuslar hariç 20 milyon euro olması bekleniyor.

10 NUMARA İÇİN ENCISO HAMLESİ

Hücumun merkezinde ve kanatlarda görev yapabilen Enciso, teknik kapasitesi, bire birdeki etkinliği ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşlarla öne çıkıyor.

Galatasaray yönetiminin, Paraguaylı oyuncuyla orta sahadaki yaratıcılığı artırmayı ve hücum rotasyonunu genişletmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin, Strasbourg'un sarı-kırmızılıların teklifine vereceği yanıt doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.

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