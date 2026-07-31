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Arsenal'den 90 milyon euroluk dev hamle: Bruno Guimaraes

Arsenal'in, Bruno Guimaraes'in transferi için Newcastle United ile 90 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'den 90 milyon euroluk dev hamle: Bruno Guimaraes
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Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Arsenal, yaz transfer dönemindeki üçüncü hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Londra temsilcisi, Newcastle United forması giyen Brezilyalı yıldız Bruno Guimaraes'i gündemine almıştı.

DEV TRANSFERDE ANLAŞMA

Arsenal'ın daha önce yaptığı teklifler kabul edilmezken, iki kulüp son görüşmelerin ardından Guimaraes'in transferi için anlaşmaya vardı.

L'Equipe'in haberine göre Arsenal, Brezilyalı futbolcu için Newcastle United'a 90 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Transferden Guimaraes'in eski kulübü Lyon'un da 8 milyon euro pay alacağı ifade edildi.

ARSENAL'DEN ÜÇÜNCÜ TAKVİYE

Arsenal, yaz transfer döneminde daha önce Piero Hincapie'nin bonservisini alırken Christos Tzolis ve Illan Meslier'i kadrosuna katmıştı.

Futbol kariyerine Brezilya'da başlayan Bruno Guimaraes, GO Audax ve Atletico PR formalarını giydikten sonra 2020 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Brezilyalı orta saha, 2022'de ise Newcastle United'ın yolunu tutmuştu.

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