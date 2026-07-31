Arsenal'den 90 milyon euroluk dev hamle: Bruno Guimaraes

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Arsenal, yaz transfer dönemindeki üçüncü hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Londra temsilcisi, Newcastle United forması giyen Brezilyalı yıldız Bruno Guimaraes'i gündemine almıştı.
DEV TRANSFERDE ANLAŞMA
Arsenal'ın daha önce yaptığı teklifler kabul edilmezken, iki kulüp son görüşmelerin ardından Guimaraes'in transferi için anlaşmaya vardı.
L'Equipe'in haberine göre Arsenal, Brezilyalı futbolcu için Newcastle United'a 90 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Transferden Guimaraes'in eski kulübü Lyon'un da 8 milyon euro pay alacağı ifade edildi.
ARSENAL'DEN ÜÇÜNCÜ TAKVİYE
Arsenal, yaz transfer döneminde daha önce Piero Hincapie'nin bonservisini alırken Christos Tzolis ve Illan Meslier'i kadrosuna katmıştı.
Futbol kariyerine Brezilya'da başlayan Bruno Guimaraes, GO Audax ve Atletico PR formalarını giydikten sonra 2020 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Brezilyalı orta saha, 2022'de ise Newcastle United'ın yolunu tutmuştu.
DEV TRANSFERDE ANLAŞMA
Arsenal'ın daha önce yaptığı teklifler kabul edilmezken, iki kulüp son görüşmelerin ardından Guimaraes'in transferi için anlaşmaya vardı.
L'Equipe'in haberine göre Arsenal, Brezilyalı futbolcu için Newcastle United'a 90 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Transferden Guimaraes'in eski kulübü Lyon'un da 8 milyon euro pay alacağı ifade edildi.
ARSENAL'DEN ÜÇÜNCÜ TAKVİYE
Arsenal, yaz transfer döneminde daha önce Piero Hincapie'nin bonservisini alırken Christos Tzolis ve Illan Meslier'i kadrosuna katmıştı.
Futbol kariyerine Brezilya'da başlayan Bruno Guimaraes, GO Audax ve Atletico PR formalarını giydikten sonra 2020 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Brezilyalı orta saha, 2022'de ise Newcastle United'ın yolunu tutmuştu.