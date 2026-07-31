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Fenerbahçe'de Ederson 'out', Mert Günok 'in'

Brezilya Milli Takımı forması giyen Ederson'un işi hiç kolay değil. Gornik maçlarında kalesinde devleşen 37 yaşındaki Mert Günok sadece teknik heyetin değil taraftarın da güvenini kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Ederson 'out', Mert Günok 'in'
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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükseldiği gecenin kahramanı Mert Günok oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle yaptığı 5 kritik kurtarış, rakibin umutlarını söndürdüğü gibi sarı-lacivertlilerin tur atlamasında belirleyici rol oynadı.

"MERT'LE DEVAM"

Bu performans geçen sezon özellikle son haftalarda yediği kritik goller sonrası taraftarın yoğun tepkisini alan Ederson için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu...

Mert'in "Bizim kurtarıcımız, Mert'le devam" yorumlarını yapmaya başladı.

GORNİK MAÇININ KAHRAMANI

Polonya basını da Mert Günok'u Gornik maçının kahramanı ilan etti. Yapılan yorumlarda, "E.Bahçe'yi daha fazla gol yemekten kurtaran şey Mert Günok'un kurtarışları oldu. Gornik rakip takımın kalecisini geçemedi!" ifadeleri dikkat çekti. 

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