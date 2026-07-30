Warriors, Davis'i almak yerine Butler'ı tutmayı tercih etti

Golden State Warriors'ın, Jimmy Butler ve draft haklarını Anthony Davis karşılığında takas etme ihtimalini değerlendirdiği ancak son aşamada bu plandan vazgeçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Logan Murdock'un haberine göre, Warriors yönetimindeki bazı isimler Las Vegas'ta düzenlenen Yaz Ligi sırasında Davis için hamle yapılmasını destekledi.
Ancak yıldız uzun oyuncunun sık yaşadığı sakatlıklar ve yeni bir kontrat uzatması istemesi, organizasyonun mevcut kadroyu koruma kararı almasına neden oldu.
Murdock, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Jimmy Butler ve draft hakları karşılığında Anthony Davis için hamle yapmalı mıydılar? Las Vegas Yaz Ligi sırasında Golden State yönetiminden küçük bir grup bu seçeneği destekliyordu. Ancak Anthony Davis'in sakatlık geçmişi ve yeni bir sözleşme uzatması istemesi, kulüp yönetimini mevcut kadroyu korumaya ikna etti."
Ancak yıldız uzun oyuncunun sık yaşadığı sakatlıklar ve yeni bir kontrat uzatması istemesi, organizasyonun mevcut kadroyu koruma kararı almasına neden oldu.
Murdock, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Jimmy Butler ve draft hakları karşılığında Anthony Davis için hamle yapmalı mıydılar? Las Vegas Yaz Ligi sırasında Golden State yönetiminden küçük bir grup bu seçeneği destekliyordu. Ancak Anthony Davis'in sakatlık geçmişi ve yeni bir sözleşme uzatması istemesi, kulüp yönetimini mevcut kadroyu korumaya ikna etti."