Galatasaray'dan 10+4 hamlesi: Rivero!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz atak geldi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10+4 kuralına uygun bir stoper arayışında olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli genç yıldız Lautaro Rivero'yu transfer etmek için harekete geçti.
22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk görüşmenin de yapıldığı gelen haberler arasında.
2024 yılından beri River Plate'te forma giyen sol stoperin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
7 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Rivero, kariyerinde 86 karşılaşmada görev yaparken 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Arjantinli gazeteci Hernan Castillo'nun haberine göre yıldız oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp ise İtalyan temsilcisi Cagliari.
22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk görüşmenin de yapıldığı gelen haberler arasında.
2024 yılından beri River Plate'te forma giyen sol stoperin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
7 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Rivero, kariyerinde 86 karşılaşmada görev yaparken 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
CAGLIARI DE İLGİLENİYOR
Arjantinli gazeteci Hernan Castillo'nun haberine göre yıldız oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp ise İtalyan temsilcisi Cagliari.