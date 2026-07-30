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Galatasaray'dan 10+4 hamlesi: Rivero!

Galatasaray, River Plate forması giyen genç stoper Lautaro Rivero için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 09:44
Haber: Takvim
Galatasaray'dan 10+4 hamlesi: Rivero!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz atak geldi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10+4 kuralına uygun bir stoper arayışında olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli genç yıldız Lautaro Rivero'yu transfer etmek için harekete geçti.

22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk görüşmenin de yapıldığı gelen haberler arasında.

2024 yılından beri River Plate'te forma giyen sol stoperin sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

7 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Rivero, kariyerinde 86 karşılaşmada görev yaparken 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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Arjantinli gazeteci Hernan Castillo'nun haberine göre yıldız oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp ise İtalyan temsilcisi Cagliari. 

 

 

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