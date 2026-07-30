29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
1-1
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
1-5
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
2-1
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
6-2
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-0
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
4-0
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
0-1

Michal Gasparik: "Fenerbahçe'ye sık sık sorun yaşattık"

Michal Gasparik, Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 00:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Michal Gasparik: 'Fenerbahçe'ye sık sık sorun yaşattık'
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak elenen Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zabrze Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gasparik, elendikleri için üzgün olduğunu belirtti.

İyi bir maç çıkardıklarını ifade eden Gasparik, "Üzgünüz ama ne söyleyebilirim. Çok gururluyum, çocuklar iyi bir maç oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Penaltı çok üzücü oldu. Böyle bir maçta skor 0-0 olsaydı daha iyi oynayabilirdik ama sonra maça geri döndük. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Rakibimize büyük baskı kurduk ve savunmada sık sık sorun yaşattık. İlk yarıda çok koştuk, bu ikinci yarı bizi etkiledi. 60'tan sonra değişikliklerle biraz kendimize geldik." diye konuştu.

Taraftarın kendileri için çok büyük bir güç olduğunu vurgulayan Gasparik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soyunma odasında sadece birkaç şey konuştuk. Hücumda nasıl oynayabiliriz, defansta nasıl savunabiliriz bunları konuştuk. Fenerbahçe'nin topu nasıl tutacağını bildiğine dair inancı var. Topu kolay vermiyorlar. Çocuklar çok savaştı. Sahaya girdiğim ilk dakikada zaten çok daha farklı bir maç olacağını biliyordum. Daha agresif oynamamız lazımdı. Daha sonra Fenerbahçe kendi potansiyelini gösterdi. Takımım en üst seviyede oynadı. Penaltının olmaması lazımdı. Üzgünüz ama çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum."

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