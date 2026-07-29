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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Özgür Benzer'i transfer etti!

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi pasör Özgür Benzer'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 17:56
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Özgür Benzer'i transfer etti!
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, pasör Özgür Benzer'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz, üç yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek. Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü'nde başlayan ve 4 sezon formasını giyen oyuncumuz pasör, önümüzdeki üç sene Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek. Özgür Benzer'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

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