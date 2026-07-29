Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, pasör Özgür Benzer'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz, üç yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek. Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü'nde başlayan ve 4 sezon formasını giyen oyuncumuz pasör, önümüzdeki üç sene Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek. Özgür Benzer'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Özgür Benzer'i transfer etti!
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi pasör Özgür Benzer'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
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