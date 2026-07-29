Romelu Lukaku, Türkiye'ye geldi!

Belçika Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Romelu Lukaku, tatil için Antalya'yı tercih etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan ve kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sürdüren Lukaku, ailesiyle Antalya'ya geldi.
Yoğun geçen futbol sezonunun yorgunluğunu atmaya çalışan yıldız futbolcu, tatilini sürdürürken yeni sezon hazırlıklarını da aksatmadı.
Günün belirli saatlerinde bireysel antrenmanlarını gerçekleştiren Lukaku, hem dinlendi hem de fiziksel formunu korumaya çalıştı.
33 yaşındaki deneyimli golcü, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Lukaku'nun tatil için Türkiye'yi tercih etmesi transfer iddialarını da güçlendirdi.
GELECEĞİ TATİL SONRASI NETLEŞECEK
Lukaku'nun Napoli'deki geleceği, tatilinin ardından netlik kazanacak. İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, geçtiğimiz hafta, "Tatilden döndüğünde bir araya gelip durumunu değerlendirmemiz gerekiyor." demişti.
Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lukaku, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve forma şansı bulduğu 7 maçta 1 kez ağları havalandırmıştı.
Yoğun geçen futbol sezonunun yorgunluğunu atmaya çalışan yıldız futbolcu, tatilini sürdürürken yeni sezon hazırlıklarını da aksatmadı.
Günün belirli saatlerinde bireysel antrenmanlarını gerçekleştiren Lukaku, hem dinlendi hem de fiziksel formunu korumaya çalıştı.
33 yaşındaki deneyimli golcü, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Lukaku'nun tatil için Türkiye'yi tercih etmesi transfer iddialarını da güçlendirdi.
GELECEĞİ TATİL SONRASI NETLEŞECEK
Lukaku'nun Napoli'deki geleceği, tatilinin ardından netlik kazanacak. İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, geçtiğimiz hafta, "Tatilden döndüğünde bir araya gelip durumunu değerlendirmemiz gerekiyor." demişti.
Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lukaku, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve forma şansı bulduğu 7 maçta 1 kez ağları havalandırmıştı.