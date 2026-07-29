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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı! Aslar takıma dönüyor

Gornik Zabrze karşısında 4-2-3-1 taktiğiyle yer alması beklenen Fenerbahçe'de Asensio, Ederson, İsmail gibi isimlerin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İki yeni transfer Greenwood ile Ake kulübede şans bekleyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 08:19
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı! Aslar takıma dönüyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugünkü maçta as futbolculara görev verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gornik Zabrze ile oynanan ilk maçta yedek soyunan Asensio, kaleci Ederson ve İsmail Yüksek'in rövanşta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

GREENWOOD KULÜBEYE

Kaleci Mert Günok'un yanı sıra yeni transferlerden Greenwood ve sakatlıktan yeni çıkan Nathan Ake'nin bugünkü maçta yedek soyunması bekleniyor. İlk müsabakada sol bekte görev yapan Oosterwolde bugünkü maçta yeniden stopere dönmesi ve Skriniar'ın partneri olması bekleniyor. Sol bekte ise Levent Mercan'ın görev yapacağı vurgulandı.

Yeni transfer Greenwood'un henüz fiziksel olarak takımın seviyesinde olmadığı, bu nedenle yedek soyundurulacağı ifade edildi. İlk maçta sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıkan Nathan Ake de takıma döndü. Ancak yedek kalması bekleniyor.

İRFAN CAN KARARI

4-2-3-1 taktiğiyle sahada olması beklenen Fenerbahçe'de savunmanın önünde Guendouziİsmail Yüksek ikilisinin şans bulacağı belirtildi. 10 numarada ise Asensio görev yapacak. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta ise Kerem görev yapacak.

Forvette Sidiki Cherif'in yokluğunda Talisca yine hücum silahı olarak forma alacak. 

 

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