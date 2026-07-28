Bradley Barcola'dan Liverpool'a yeşil ışık!

Paris Saint-Germain'in yıldız kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın, Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola ile yaptığı görüşmenin ardından İngiliz ekibine transfer olmaya prensipte onay verdiği öne sürüldü. Ancak taraflar arasında henüz resmi bir sözleşme anlaşması bulunmuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'te yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcu, daha önce de ortaya çıktığı üzere Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Haziran 2028'e kadar PSG ile kontratı bulunan Barcola'nın, Liverpool'a transfer olmaya prensipte sıcak baktığı belirtildi.
IRAOLA İLE GÖRÜŞTÜ
Haberde, Fransız kanat oyuncusunun son günlerde Liverpool'un bazı yöneticileri ve teknik direktör Andoni Iraola ile görüştüğü aktarıldı. Bu görüşmelerin ardından Barcola'nın, kariyerine Premier Lig'de devam etme isteğini Liverpool yönetimine ilettiği ifade edildi.
Öte yandan İtalyan basınında çıkan, oyuncu ile Liverpool arasında sözleşme anlaşmasının sağlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Şu an için yalnızca prensip anlaşmasının bulunduğu, resmi sözleşme konusunda ise henüz uzlaşma sağlanmadığı vurgulandı.
PSG İLE LIVERPOOL MASADA
Liverpool yönetiminin Paris Saint-Germain ile resmi temaslara başladığı belirtilirken, Fransız kulübünün oyuncunun ayrılığına artık tamamen kapalı olmadığı ancak bonservis beklentisinde taviz vermediği aktarıldı.
İki kulüp arasındaki mali farkın halen önemli seviyede olduğu ifade edilirken, Barcola'nın Liverpool'a transfer olmak istemesinin görüşmeleri hızlandırıp hızlandırmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
IRAOLA İLE GÖRÜŞTÜ
Haberde, Fransız kanat oyuncusunun son günlerde Liverpool'un bazı yöneticileri ve teknik direktör Andoni Iraola ile görüştüğü aktarıldı. Bu görüşmelerin ardından Barcola'nın, kariyerine Premier Lig'de devam etme isteğini Liverpool yönetimine ilettiği ifade edildi.
Öte yandan İtalyan basınında çıkan, oyuncu ile Liverpool arasında sözleşme anlaşmasının sağlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Şu an için yalnızca prensip anlaşmasının bulunduğu, resmi sözleşme konusunda ise henüz uzlaşma sağlanmadığı vurgulandı.
PSG İLE LIVERPOOL MASADA
Liverpool yönetiminin Paris Saint-Germain ile resmi temaslara başladığı belirtilirken, Fransız kulübünün oyuncunun ayrılığına artık tamamen kapalı olmadığı ancak bonservis beklentisinde taviz vermediği aktarıldı.
İki kulüp arasındaki mali farkın halen önemli seviyede olduğu ifade edilirken, Barcola'nın Liverpool'a transfer olmak istemesinin görüşmeleri hızlandırıp hızlandırmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.