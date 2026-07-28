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Samsunspor'un Hollanda kampındaki rakibi AEK Athens

Samsunspor, hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK Athens FC ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 18:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor'un Hollanda kampındaki rakibi AEK Athens
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 29 Temmuz Çarşamba günü Yunanistan ekibi AEK Athens FC ile hazırlık maçı yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde sezon hazırlık kampını sürdüren Samsun ekibi, TSİ 19.00'de AEK Athens FC ile karşılaşacak.

Samsunspor, sezon öncesi iki hazırlık maçında bir mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kaldı.

Kulübün açıklamasında, "Hollanda güvenlik makamlarının aldığı tedbirler doğrultusunda, 29 Temmuz tarihinde AEK Athens FC ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirilecektir. Taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına Hollanda güvenlik makamlarının aldığı tedbirlere uymalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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