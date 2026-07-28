28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
18:00
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
19:00
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
21:00
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
21:15
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
21:45
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
22:00
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
20:00
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
20:00
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
20:30
28 Temmuz
Drita-Floriana
21:00
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
19:00
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
19:00
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
21:30
28 Temmuz
Stoke City-Everton
21:45

Matthis Abline, Monaco'ya imza atıyor!

Monaco, Matthis Abline transferi için Nantes ile anlaşma sağladı. Monaco, 23 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Matthis Abline, Monaco'ya imza atıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Monaco, Nantes'ten Matthis Abline transferi için geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Monaco, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Nantes ile anlaşma sağladı.

ÖDENECEK BONSERVİS

Monaco, Abline için 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Matthis Abline, Monaco için çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın da gündemine gelen Abline, geride kalan sezonda Nantes'ta 34 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

GALATASARAY NEDEN VAZGEÇTİ?

Galatasaray, Abline için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı ancak Nantes'ın 30 milyon euro'luk beklentisi ve ısrarı sonrası sarı-kırmızılılar, bu transferden vazgeçmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.