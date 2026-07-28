Matthis Abline, Monaco'ya imza atıyor!

Monaco, Nantes'ten Matthis Abline transferi için geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Monaco, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Nantes ile anlaşma sağladı.
ÖDENECEK BONSERVİS
Monaco, Abline için 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA
Matthis Abline, Monaco için çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'ın da gündemine gelen Abline, geride kalan sezonda Nantes'ta 34 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
GALATASARAY NEDEN VAZGEÇTİ?
Galatasaray, Abline için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı ancak Nantes'ın 30 milyon euro'luk beklentisi ve ısrarı sonrası sarı-kırmızılılar, bu transferden vazgeçmişti.
ÖDENECEK BONSERVİS
Monaco, Abline için 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA
Matthis Abline, Monaco için çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'ın da gündemine gelen Abline, geride kalan sezonda Nantes'ta 34 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
GALATASARAY NEDEN VAZGEÇTİ?
Galatasaray, Abline için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı ancak Nantes'ın 30 milyon euro'luk beklentisi ve ısrarı sonrası sarı-kırmızılılar, bu transferden vazgeçmişti.