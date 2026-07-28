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Hasan Kubilay Alcu, WBA Asia Orta Doğu şampiyonu oldu

Hasan Kubilay Alcu, WBA Asia Orta Doğu Şampiyonluk Kemer maçında Rus rakibi Elvin Ganbarov'u 4'üncü rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hasan Kubilay Alcu, WBA Asia Orta Doğu şampiyonu oldu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Fethiye Arena Tekin Fight Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'nde ringe çıkan yenilgisiz profesyonel boksör Hasan Kubilay Alcu, WBA Asia Orta Doğu Şampiyonluk Kemer maçında Rus rakibi Elvin Ganbarov'u 4'üncü rauntta nakavt ederek şampiyon oldu. Fethiye'de gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın önemli profesyonel boks federasyonlarından biri olan WBA Asia'nın Orta Doğu Şampiyonluk Kemeri için mücadele eden Hasan Kubilay Alcu, etkili performansıyla rakibi Elvin Ganbarov'u 4'üncü rauntta nakavt etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından şampiyonluk kemerini kazanan Alcu, profesyonel boks kariyerindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Büyük ilgi gören organizasyonda ünlü rap sanatçısı Eypio da sahne alarak geceye konseriyle renk kattı. Spor ve müziğin bir araya geldiği etkinlik, çok sayıda sporsever tarafından takip edildi. Gecenin ana sponsorluğunu iş insanı İsmail Tekin üstlendi. Boks gecesine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

 

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