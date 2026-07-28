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Aliağa FK'da kaleci Halil imzaladı

Aliağa FK'da anlaşma sağlanan kaleci Halil Yeral, resmi sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 16:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'da kaleci Halil imzaladı
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2'nci Lig temsilcisi Aliağa FK'da anlaşma sağlanan kaleci Halil Yeral, resmi sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada son olarak Adana 01 FK forması giyen 26 yaşındaki file bekçisinin 1 yıllık mukaveleye imza attığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Akhisarspor altyapısında yetişen Halil Yeral daha önce Samsunspor, Eyüpspor ve Adana 01 FK formalarını giydi. Kariyerinde üç şampiyonluk bulunan Yeral, geçtiğimiz sezon Adana 01 FK ile 2'nci Lig'de 20 karşılaşmada görev alırken, toplam bin 768 dakika sahada kaldı" ifadelerine yer verildi.
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