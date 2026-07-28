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Beşiktaş BOA, Jillian Chantel Alleyne'yi açıkladı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Jillian Chantel Alleyne'i renklerine bağladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş BOA, Jillian Chantel Alleyne'yi açıkladı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Jillian Chantel Alleyne ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 31 yaşındaki pivot, gelecek sezon Beşiktaş'ta yer alacak.

Kariyerine Gipuzkoa'da başlayan Jillian, Hapoel Rishon LeZion, Minnesota Lynx, Elitzur Ramla, Washington Mystics, Maccabi Ramat Gan, Panathinaikos, Tarsus Belediyesi ve son olarak Jiangsu Phoenix formalarını terletti.

Jillian, Çin ekibi Jiangsu Phoenix'te geçen sezon 25 maçta 14,9 sayı, 10 ribaunt, 3,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,3 blok ortalamalarıyla mücadele etti.



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