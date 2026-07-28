Süper Lig'de Can Armando yarışı!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Can Armando Güner, Süper Lig ekiplerini peşine taktı.
GALATASARAY'A TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gençlerbirliği, Galatasaray'a Can Armando Güner için sözlü kiralama teklifinde bulundu.
Can Armando Güner için yaz transfer döneminde Amedspor ve Samsunspor da girişim yapmıştı.
GALATASARAY SICAK BAKIYOR
Galatasaray, oynama koşuluyla genç oyuncusunun bir sezon kiralık gitmesine sıcak bakıyor.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu. [Ajansspor]
GALATASARAY'A TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gençlerbirliği, Galatasaray'a Can Armando Güner için sözlü kiralama teklifinde bulundu.
Can Armando Güner için yaz transfer döneminde Amedspor ve Samsunspor da girişim yapmıştı.
GALATASARAY SICAK BAKIYOR
Galatasaray, oynama koşuluyla genç oyuncusunun bir sezon kiralık gitmesine sıcak bakıyor.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu. [Ajansspor]