28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
18:00
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
19:00
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
21:00
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
21:15
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
21:45
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
22:00
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
20:00
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
20:00
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
20:30
28 Temmuz
Drita-Floriana
21:00
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
19:00
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
19:00
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
21:30
28 Temmuz
Stoke City-Everton
21:45

Süper Lig'de Can Armando yarışı!

Amedspor ve Samsunspor'un ardından Gençlerbirliği de Galatasaray'dan Can Armando Güner transferi için devreye girdi. Başkent ekibi, 18 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 13:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Can Armando yarışı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Can Armando Güner, Süper Lig ekiplerini peşine taktı.

GALATASARAY'A TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gençlerbirliği, Galatasaray'a Can Armando Güner için sözlü kiralama teklifinde bulundu.

Can Armando Güner için yaz transfer döneminde Amedspor ve Samsunspor da girişim yapmıştı.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Galatasaray, oynama koşuluyla genç oyuncusunun bir sezon kiralık gitmesine sıcak bakıyor.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu. [Ajansspor] 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.