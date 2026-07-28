Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Wilfried Ndidi'ye Arap Yarımadası'ndan iki kulüp talip.
SUUDİLER TALİP OLDU
Al Ittihad ve Al Diriyah'ın 29 yaşındaki Nijeryalı ön liberoyu istediği ve resmi teklif yapmaya hazırlandıkları belirtildi. Siyah-Beyazlılar, Ndidi'yi 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester'dan kadrosuna katmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Yönetimi'nin bonservis olarak beklentisi 10 milyon Euro civarında. Kartal, Ndidi'nin ayrıldığı senaryoda orta sahanın merkezine yabancı oyuncu takviyesi gerçekleştirecek.
"İLGİ VAR"
Öte yandan Önder Özen, Ndidi için yaptığı açıklamada "Ndidi için kulübümüze ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Suudi Arabistan'dan ilgi var ama resmi yazılı bir teklif yok." ifadelerini kullanmıştı.
SUUDİLER TALİP OLDU
Al Ittihad ve Al Diriyah'ın 29 yaşındaki Nijeryalı ön liberoyu istediği ve resmi teklif yapmaya hazırlandıkları belirtildi. Siyah-Beyazlılar, Ndidi'yi 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester'dan kadrosuna katmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Yönetimi'nin bonservis olarak beklentisi 10 milyon Euro civarında. Kartal, Ndidi'nin ayrıldığı senaryoda orta sahanın merkezine yabancı oyuncu takviyesi gerçekleştirecek.
"İLGİ VAR"
Öte yandan Önder Özen, Ndidi için yaptığı açıklamada "Ndidi için kulübümüze ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Suudi Arabistan'dan ilgi var ama resmi yazılı bir teklif yok." ifadelerini kullanmıştı.