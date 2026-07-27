Amedspor, Gift Orban'ı açıkladı!

Amedspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattını Gift Orban ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMEN AÇIKLANDI
Trendyol Süper Lig ekibi Amedspor, Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kadroya katıldığı duyuruldu.
GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hellas Verona'da geçiren Gift Orban, Serie A'da 28 maça çıktı. Nijeryalı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, toplamda 29 resmi maçta 7 gol ve 2 asist üretti.
Trendyol Süper Lig ekibi Amedspor, Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kadroya katıldığı duyuruldu.
GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hellas Verona'da geçiren Gift Orban, Serie A'da 28 maça çıktı. Nijeryalı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, toplamda 29 resmi maçta 7 gol ve 2 asist üretti.