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Amedspor, Gift Orban'ı açıkladı!

Amedspor, Nijeryalı golcü Gift Orban'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 21:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Amedspor, Gift Orban'ı açıkladı!
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Amedspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattını Gift Orban ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RESMEN AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig ekibi Amedspor, Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kadroya katıldığı duyuruldu.

GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hellas Verona'da geçiren Gift Orban, Serie A'da 28 maça çıktı. Nijeryalı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, toplamda 29 resmi maçta 7 gol ve 2 asist üretti.

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