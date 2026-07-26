SGK'nın yaptığı açıklamaya göre Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin Temmuz 2026 maaş farkları 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları yattı mı?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri zamlı maaşlarını tahsis numaralarına göre almaya başladı. Ancak özellikle en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenlemeden kaynaklanan fark ödemeleri için Resmî Gazete sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda oluşacak fark ödemelerinin SGK tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda yapılacağı belirtiliyor.

Maaş farkları nasıl ödenecek?

Emekli maaş farkları, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmadan emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına veya PTT hesaplarına yatırılacak. Hak sahipleri ödemelerini normal maaş aldıkları kanallar üzerinden çekebilecek.

En düşük emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek?

En düşük emekli aylığına ilişkin kanun teklifinin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından oluşacak fark ödemeleri için SGK ayrıca ödeme takvimi açıklayacak. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra farkların hesaplara aktarılması bekleniyor.

Sonuç: Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

Temmuz 2026 dönemi için Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki maaş farkları 24 Temmuz'da ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise özellikle en düşük emekli aylığından kaynaklanan fark ödemeleri için Resmî Gazete süreci ve SGK'nın duyuracağı ödeme takvimi bekleniyor.