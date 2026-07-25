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Konyaspor, Hull City'ye üç golle mağlup oldu

Konyaspor, hazırlık maçında Hull City'ye 3-0 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Konyaspor, Hull City'ye üç golle mağlup oldu
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Konyaspor, hazırlık maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aluminij Sports Park Kidricevo'da oynanan maçı İngiliz ekibi, 3-0'lık skorla kazandı.

Hull City'nin gollerini 28. dakikada Enis Destan, 52. dakikada kendi kalesine Arif Boşluk ve 73. dakikada Abu Kamara attı.

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