Konyaspor, Hull City'ye üç golle mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Konyaspor, hazırlık maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aluminij Sports Park Kidricevo'da oynanan maçı İngiliz ekibi, 3-0'lık skorla kazandı.
Hull City'nin gollerini 28. dakikada Enis Destan, 52. dakikada kendi kalesine Arif Boşluk ve 73. dakikada Abu Kamara attı.
Hull City'nin gollerini 28. dakikada Enis Destan, 52. dakikada kendi kalesine Arif Boşluk ve 73. dakikada Abu Kamara attı.