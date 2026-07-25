Leipzig'in eski yıldızı Kevin Kampl'ın yeni hayatı şaşırttı

Leipzig'in eski orta saha oyuncusu Kevin Kampl, kardeşinin ani ölümünün ardından geçtiğimiz ocak ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. 35 yaşındaki Sloven futbolcu, şimdi günlerini Mallorca'da toprağı işleyerek geçiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hayatını tamamen değiştiren Kevin Kampl, Ocak ayında RB Leipzig ile yollarını ayırmasının ardından gözlerden uzak, sakin bir yaşamı tercih etti. Kardeşinin ani vefatının ardından ailesine odaklanma kararı alan tecrübeli orta saha, kramponlarını çıkarıp hasır şapkasını takarak İspanya'nın Balear Adaları'nda bulunan geleneksel bir çiftlikte yeni bir hayata başladı.
KARDEŞİNİN ACISIYLA SARSILDI
Kampl, 27 Ekim 2025 tarihinde 51 yaşındaki ağabeyi Seki'nin ani ölümünü sosyal medya hesabından duyurmuştu.
"Sen benim en iyi arkadaşımdın... Hayal edilebilecek en iyi kardeş, en iyi oğul, en iyi baba ve en iyi amcaydın. Seni kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazla seviyorum." ifadelerini kullanan Kampl, bu büyük acının ardından birkaç ay sonra RB Leipzig ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
Sekiz buçuk sezon boyunca Alman ekibinin formasını giyen ve 283 maça çıkan Sloven futbolcu, Leipzig kariyerinde 2022 ve 2023 yıllarında Almanya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Futbolu ikinci plana atan Kampl, doğup büyüdüğü Solingen'e dönerek tamamen ailesine odaklanmayı seçti.
YEDİ AY İÇNDE İKİNCİ BÜYÜK ACI
Ancak yaşadığı acılar bununla da sınırlı kalmadı. Kampl, takip eden aylarda babasını da kaybetti.
Alman basınından Bild'e konuşan deneyimli futbolcu, "Bu yıl korkunç geçti. Bunu anlatacak başka bir kelime yok." dedi.
Yedi ay içinde hem kardeşini hem de babasını kaybeden Kampl, hayatında radikal bir değişikliğe giderek Balear Adaları'nda küçük bir çiftlikte sade bir yaşam kurdu.
"Şu anda Mallorca'nın huzuru ve sakinliği hepimize çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.
ARTIK GÜNLERİ BAHÇEDE GEÇİYOR
35 yaşındaki eski futbolcu, kısa süre önce Instagram hikayesinde hasır şapkasıyla bahçede çömelmiş halde, elinde yetiştirdiği meyve ve sebzelerle poz verdi.
Kampl, çiftlikte ürettikleri ürünleri şu sözlerle anlattı:
"Kavunlarımız, karpuzlarımız, domateslerimiz, soğanlarımız, biberlerimiz ve daha birçok ürünümüz var. Her şey inanılmaz hızlı büyüyor. Üstelik zeytinyağımız da gerçekten çok lezzetli."
KARDEŞİNİN ACISIYLA SARSILDI
Kampl, 27 Ekim 2025 tarihinde 51 yaşındaki ağabeyi Seki'nin ani ölümünü sosyal medya hesabından duyurmuştu.
"Sen benim en iyi arkadaşımdın... Hayal edilebilecek en iyi kardeş, en iyi oğul, en iyi baba ve en iyi amcaydın. Seni kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazla seviyorum." ifadelerini kullanan Kampl, bu büyük acının ardından birkaç ay sonra RB Leipzig ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
Sekiz buçuk sezon boyunca Alman ekibinin formasını giyen ve 283 maça çıkan Sloven futbolcu, Leipzig kariyerinde 2022 ve 2023 yıllarında Almanya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Futbolu ikinci plana atan Kampl, doğup büyüdüğü Solingen'e dönerek tamamen ailesine odaklanmayı seçti.
YEDİ AY İÇNDE İKİNCİ BÜYÜK ACI
Ancak yaşadığı acılar bununla da sınırlı kalmadı. Kampl, takip eden aylarda babasını da kaybetti.
Alman basınından Bild'e konuşan deneyimli futbolcu, "Bu yıl korkunç geçti. Bunu anlatacak başka bir kelime yok." dedi.
Yedi ay içinde hem kardeşini hem de babasını kaybeden Kampl, hayatında radikal bir değişikliğe giderek Balear Adaları'nda küçük bir çiftlikte sade bir yaşam kurdu.
"Şu anda Mallorca'nın huzuru ve sakinliği hepimize çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.
ARTIK GÜNLERİ BAHÇEDE GEÇİYOR
35 yaşındaki eski futbolcu, kısa süre önce Instagram hikayesinde hasır şapkasıyla bahçede çömelmiş halde, elinde yetiştirdiği meyve ve sebzelerle poz verdi.
Kampl, çiftlikte ürettikleri ürünleri şu sözlerle anlattı:
"Kavunlarımız, karpuzlarımız, domateslerimiz, soğanlarımız, biberlerimiz ve daha birçok ürünümüz var. Her şey inanılmaz hızlı büyüyor. Üstelik zeytinyağımız da gerçekten çok lezzetli."