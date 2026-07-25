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25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
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02:30

Beşiktaş ile Başakşehir'in Avrupa'da hakemleri açıklandı

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayacağı rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 20:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş ile Başakşehir'in Avrupa'da hakemleri açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Beşiktaş ile RAMS Başakşehir'in rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nın yaptığı görevlendirmeye göre, Beşiktaş'ın deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.

RAMS Başakşehir'in Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş karşılaşmasında ise Belçika Futbol Federasyonu'ndan Nathan Verboomen görev yapacak.

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