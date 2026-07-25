Kerem'e sürpriz talip: Gasperini

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu'nu transfer gündemine aldı.
Milli oyuncunun hem kanatta hem de forvette oynayabilme özelliği Gasperini'yi cezsetti. Roma'nın hücumun çok yönlü ismi için sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.
Aziz Yıldırım yönetiminin bu transferin gerçekleşmesi durumunda ciddi bir bonservis geliri elde edip diğer transferlerin maliyetini karşılamada rahatlayacağı vurgulanıyor.
F.BAHÇE'DE 15 GOL 10 ASİST
Fenerbahçe'nin 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli formayla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 10 asist yaptı.
Milli oyuncunun hem kanatta hem de forvette oynayabilme özelliği Gasperini'yi cezsetti. Roma'nın hücumun çok yönlü ismi için sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.
Aziz Yıldırım yönetiminin bu transferin gerçekleşmesi durumunda ciddi bir bonservis geliri elde edip diğer transferlerin maliyetini karşılamada rahatlayacağı vurgulanıyor.
F.BAHÇE'DE 15 GOL 10 ASİST
Fenerbahçe'nin 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertli formayla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 10 asist yaptı.