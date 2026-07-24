Jae'Sean Tate, Rockets'ta kaldı

Houston Rockets, takımın en uzun süredir formasını giyen oyuncularından biri olan Jae'Sean Tate ile bir yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Houston ile Tate, 1.04 milyon dolarlık bölümü garanti olmak üzere bir yıl ve 3.07 milyon dolar değerinde bir kontrat üzerinde anlaştı. Bu anlaşmayla birlikte 30 yaşındaki forvet, NBA'de geçirdiği altı sezonun tamamında formasını giydiği Rockets'ta kalmayı sürdürdü.
Tate'in Houston'daki rolü, 2020 yılında draft edilmemiş bir çaylak olarak takıma katılmasından bu yana düzenli biçimde değişti. İlk sezonunda kısa sürede ilk beşin değişmez isimlerinden biri haline gelen Tate, çaylak yılında 58 maça ilk beşte başlarken, 2021-22 sezonunda ise 77 karşılaşmada ilk beşte görev yaptı. İlk iki sezonunda saha içinden yüzde 50'ye yakın isabet oranıyla oynayan Tate, maç başına 11.5 sayı, 5.4 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.
Rockets'ın yeniden yapılanma sürecinden şampiyonluk hedefleyen bir takıma dönüşmesiyle birlikte, rotasyondaki rekabetin artması Tate'in sürelerinin azalmasına neden oldu. 2025-26 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli oyuncu, maç başına 8.8 dakikada 2.8 sayı, 1.6 ribaund ve 0.5 asist ortalamaları tuttururken, saha içinden yüzde 51.4 gibi verimli bir oranla oynadı.
NBA'deki altı sezonunda 154'ü ilk beş olmak üzere toplam 342 normal sezon maçına çıkan Tate, kariyerinde 7.5 sayı, 3.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarına sahip. Saha içinden yüzde 49.4 isabet oranı yakalayan Tate, birden fazla pozisyonu savunabilmesi sayesinde Houston'a kanat rotasyonunda güvenilir bir derinlik seçeneği sunuyor.
Bu sözleşme uzatması, Rockets'ın yaz döneminde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerin ardından veteran ağırlıklı kadrosunu güçlendirmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Houston, geçtiğimiz sezon 26.0 sayı, 5.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakalayarak NBA İkinci Beşi'ne seçilen Kevin Durant'i kadrosuna katarak şampiyonluk hedefini hızlandırdı.
Rockets ayrıca maç başına 20.4 sayı, 8.9 ribaund ve 6.2 asist üreten Alperen Şengün ile 18.3 sayı, 7.8 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalarken Yılın Savunma Oyuncusu oylamasında da oy alan Amen Thompson'ın liderlik ettiği genç çekirdeğini korudu.
Houston, 2025-26 normal sezonunu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nı beşinci sırada bitirdi. Rockets'ın sezonu, play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'a altı maç sonunda elenmesiyle sona erdi.
Kulüp yönetimi, Durant, Şengün, Thompson ve Jabari Smith Jr. etrafındaki rotasyonu güçlendirmek amacıyla daha sonra deneyimli guardlar Marcus Smart ve Bogdan Bogdanovic'i de kadrosuna kattı.
Tate'in Houston'daki rolü, 2020 yılında draft edilmemiş bir çaylak olarak takıma katılmasından bu yana düzenli biçimde değişti. İlk sezonunda kısa sürede ilk beşin değişmez isimlerinden biri haline gelen Tate, çaylak yılında 58 maça ilk beşte başlarken, 2021-22 sezonunda ise 77 karşılaşmada ilk beşte görev yaptı. İlk iki sezonunda saha içinden yüzde 50'ye yakın isabet oranıyla oynayan Tate, maç başına 11.5 sayı, 5.4 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.
Rockets'ın yeniden yapılanma sürecinden şampiyonluk hedefleyen bir takıma dönüşmesiyle birlikte, rotasyondaki rekabetin artması Tate'in sürelerinin azalmasına neden oldu. 2025-26 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli oyuncu, maç başına 8.8 dakikada 2.8 sayı, 1.6 ribaund ve 0.5 asist ortalamaları tuttururken, saha içinden yüzde 51.4 gibi verimli bir oranla oynadı.
NBA'deki altı sezonunda 154'ü ilk beş olmak üzere toplam 342 normal sezon maçına çıkan Tate, kariyerinde 7.5 sayı, 3.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarına sahip. Saha içinden yüzde 49.4 isabet oranı yakalayan Tate, birden fazla pozisyonu savunabilmesi sayesinde Houston'a kanat rotasyonunda güvenilir bir derinlik seçeneği sunuyor.
Bu sözleşme uzatması, Rockets'ın yaz döneminde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerin ardından veteran ağırlıklı kadrosunu güçlendirmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Houston, geçtiğimiz sezon 26.0 sayı, 5.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakalayarak NBA İkinci Beşi'ne seçilen Kevin Durant'i kadrosuna katarak şampiyonluk hedefini hızlandırdı.
Rockets ayrıca maç başına 20.4 sayı, 8.9 ribaund ve 6.2 asist üreten Alperen Şengün ile 18.3 sayı, 7.8 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalarken Yılın Savunma Oyuncusu oylamasında da oy alan Amen Thompson'ın liderlik ettiği genç çekirdeğini korudu.
Houston, 2025-26 normal sezonunu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nı beşinci sırada bitirdi. Rockets'ın sezonu, play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'a altı maç sonunda elenmesiyle sona erdi.
Kulüp yönetimi, Durant, Şengün, Thompson ve Jabari Smith Jr. etrafındaki rotasyonu güçlendirmek amacıyla daha sonra deneyimli guardlar Marcus Smart ve Bogdan Bogdanovic'i de kadrosuna kattı.