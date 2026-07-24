'LeBron James, Anthony Davis takasını beklemiyor' iddiası

Yıldız oyuncu LeBron James'in serbest oyuncu piyasasındaki kararını Anthony Davis'in Washington Wizards'taki geleceğine göre şekillendirmediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania, The Pat McAfee Show'a katıldığı programda James'in bir başka büyük takasın gerçekleşmesini beklediği yönündeki iddiaları yalanladı.
"Anthony Davis'in herhangi bir yere takas edilmesini beklemiyorlar. Başka bir oyuncunun yer değiştirmesini de beklemiyorlar." diyen Charania, LeBron cephesinin bu konuda bekle-gör politikası izlemediğini ifade etti.
Bu açıklamalar, son haftalarda James'in geleceğinin Davis'in durumuyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Davis'in adı takas söylentileriyle anılmasına rağmen Washington Wizards'ın 10 kez All-Star seçilen yıldızı göndermeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Lakers'tan sekiz sezonun ardından ayrılan LeBron James, yaz döneminin en dikkat çeken serbest oyuncularından biri konumunda bulunuyor. NBA'deki 24. sezonuna hazırlanan yıldız oyuncu, geçtiğimiz normal sezonda 60 maçta 20.9 sayı, 6.1 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakalarken, play-off'ta çıktığı 10 maçta ise 23.2 sayı, 6.7 ribaund ve 7.3 asist üretti.
Miami Heat, Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i Milwaukee Bucks'tan kadrosuna katmasının ardından LeBron James ile en sık anılan takımlardan biri haline geldi. Antetokounmpo'nun tanıtım basın toplantısında Heat Başkanı Pat Riley'nin, "Almamız gereken bir isim daha var." sözleri de bu söylentileri güçlendirmişti.
Riley daha sonra yaptığı açıklamada yeni bir hamlenin doğal süreç içerisinde gerçekleşebileceğini söylese de sözünü ettiği oyuncunun LeBron James olduğunu doğrulamadı.
"24 yıllık veteran konusunda söyleyebileceğim tek şey bunun doğal akışında gelişecek olması. Bir şampiyonluğu kazanana kadar kazanacağınızı asla bilemezsiniz. Ama bunu başarabilecek yetenek ve koç kadrosuna sahip değilseniz de zaten şampiyon olamazsınız." ifadelerini kullandı.
Heat, Antetokounmpo ve Portis karşılığında Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 13. sıra draft hakkı ve birçok gelecekteki draft seçimini Milwaukee'ye göndererek kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti. Miami'nin bundan sonraki planını Antetokounmpo, Bam Adebayo ve Andrew Wiggins üçlüsü üzerine kurarken kadroyu güçlendirecek yeni fırsatları değerlendirdiği belirtiliyor.
Dallas Hoops Journal'ın daha önceki haberine göre Klutch Sports Group, Davis için Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors ihtimallerini araştırdı. Ancak iki takımın da deneyimli pivotu takasla kadrosuna katmaya veya 6 Ağustos'ta hak kazanacağı maksimum kontrat uzatmasını vermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.
Washington cephesi de Davis konusunda acele etmiyor. Brandon "Scoop B" Robinson'ın haberine göre hem Davis hem de Wizards, kontrat uzatma görüşmeleri başlayınca sabırlı davranmayı planlıyor. The Athletic ise daha önce Washington'ın ancak çok güçlü bir teklif alması halinde Davis'i takas etmeyi değerlendireceğini yazmıştı.
Anthony Davis, 5 Şubat'ta Mavericks ile gerçekleştirilen büyük takasın parçası olarak Wizards'a katılmış olsa da henüz Washington formasıyla normal sezon maçına çıkmadı. Dallas'taki son döneminde ise 20 maçta 20.4 sayı, 11.1 ribaund, 2.8 asist, 1.7 blok ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı.
"Anthony Davis'in herhangi bir yere takas edilmesini beklemiyorlar. Başka bir oyuncunun yer değiştirmesini de beklemiyorlar." diyen Charania, LeBron cephesinin bu konuda bekle-gör politikası izlemediğini ifade etti.
Bu açıklamalar, son haftalarda James'in geleceğinin Davis'in durumuyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Davis'in adı takas söylentileriyle anılmasına rağmen Washington Wizards'ın 10 kez All-Star seçilen yıldızı göndermeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Lakers'tan sekiz sezonun ardından ayrılan LeBron James, yaz döneminin en dikkat çeken serbest oyuncularından biri konumunda bulunuyor. NBA'deki 24. sezonuna hazırlanan yıldız oyuncu, geçtiğimiz normal sezonda 60 maçta 20.9 sayı, 6.1 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakalarken, play-off'ta çıktığı 10 maçta ise 23.2 sayı, 6.7 ribaund ve 7.3 asist üretti.
Miami Heat, Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i Milwaukee Bucks'tan kadrosuna katmasının ardından LeBron James ile en sık anılan takımlardan biri haline geldi. Antetokounmpo'nun tanıtım basın toplantısında Heat Başkanı Pat Riley'nin, "Almamız gereken bir isim daha var." sözleri de bu söylentileri güçlendirmişti.
Riley daha sonra yaptığı açıklamada yeni bir hamlenin doğal süreç içerisinde gerçekleşebileceğini söylese de sözünü ettiği oyuncunun LeBron James olduğunu doğrulamadı.
"24 yıllık veteran konusunda söyleyebileceğim tek şey bunun doğal akışında gelişecek olması. Bir şampiyonluğu kazanana kadar kazanacağınızı asla bilemezsiniz. Ama bunu başarabilecek yetenek ve koç kadrosuna sahip değilseniz de zaten şampiyon olamazsınız." ifadelerini kullandı.
Heat, Antetokounmpo ve Portis karşılığında Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 13. sıra draft hakkı ve birçok gelecekteki draft seçimini Milwaukee'ye göndererek kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti. Miami'nin bundan sonraki planını Antetokounmpo, Bam Adebayo ve Andrew Wiggins üçlüsü üzerine kurarken kadroyu güçlendirecek yeni fırsatları değerlendirdiği belirtiliyor.
Dallas Hoops Journal'ın daha önceki haberine göre Klutch Sports Group, Davis için Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors ihtimallerini araştırdı. Ancak iki takımın da deneyimli pivotu takasla kadrosuna katmaya veya 6 Ağustos'ta hak kazanacağı maksimum kontrat uzatmasını vermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.
Washington cephesi de Davis konusunda acele etmiyor. Brandon "Scoop B" Robinson'ın haberine göre hem Davis hem de Wizards, kontrat uzatma görüşmeleri başlayınca sabırlı davranmayı planlıyor. The Athletic ise daha önce Washington'ın ancak çok güçlü bir teklif alması halinde Davis'i takas etmeyi değerlendireceğini yazmıştı.
Anthony Davis, 5 Şubat'ta Mavericks ile gerçekleştirilen büyük takasın parçası olarak Wizards'a katılmış olsa da henüz Washington formasıyla normal sezon maçına çıkmadı. Dallas'taki son döneminde ise 20 maçta 20.4 sayı, 11.1 ribaund, 2.8 asist, 1.7 blok ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı.