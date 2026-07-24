Fred için son söz Aziz Yıldırım'ın

Kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe yönetimi diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 'kalacak' dediği Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile el sıkıştı.
FRED, MINEIRO'YA 'EVET' DEDİ
32 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme teklif edildi. Sarı-lacivertli ekipte yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred de sunulan şartları kabul etti.
Mineiro'nun kısa süre içinde Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Başkan Aziz Yıldırım, 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılanırsa bu satışa izin verecek.
FRED, MINEIRO'YA 'EVET' DEDİ
32 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme teklif edildi. Sarı-lacivertli ekipte yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred de sunulan şartları kabul etti.
Mineiro'nun kısa süre içinde Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Başkan Aziz Yıldırım, 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılanırsa bu satışa izin verecek.