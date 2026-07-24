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Fred için son söz Aziz Yıldırım'ın

Fenerbahçe'de yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Brezilyalı orta saha Fred, Atletico Mineiro ile el sıkıştı. 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılık bulursa gidişi onaylanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 10:45
Haber: Sabah
Fred için son söz Aziz Yıldırım'ın
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Kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe yönetimi diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 'kalacak' dediği Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile el sıkıştı.

FRED, MINEIRO'YA 'EVET' DEDİ

32 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme teklif edildi. Sarı-lacivertli ekipte yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred de sunulan şartları kabul etti.

Mineiro'nun kısa süre içinde Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Başkan Aziz Yıldırım, 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılanırsa bu satışa izin verecek. 

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