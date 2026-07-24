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Galatasaray ve Beşiktaş için Julian Brandt iddiası!

Galatasaray ve Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan Alman futbolcu Julian Brandt ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 10:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Beşiktaş için Julian Brandt iddiası!
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Galatasaray ve Beşiktaş, Julian Brandt transferinde karşı karşıya geldi.

KARARINI VERMEDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Brandt, henüz yeni kulübüne karar vermedi.

LEEDS UNITED DEVREDE

Fichajes'te yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcu için devreye giren son takım Leeds United oldu. İngiliz ekibinin, Brandt transferi için şu anda yarışı önde götürdüğü belirtildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

Brandt için Avrupa'da önemli bir transfer yarışı olduğu ve Galatasaray, Beşiktaş, Atletico Madrid, Arsenal, Roma ve Ajax gibi takımların da son haftalarda 30 yaşındaki oyuncuya teklifleri olduğu öne sürüldü. Alman futbolcunun, çok fazla seçeneği olduğu için kararında aceleci olmadığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Julian Brandt, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

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