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Salih Özcan'dan Orkun Kökçü için açıklama!

Beşiktaş'ta Salih Özcan, Midtjylland maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Salih Özcan'dan Orkun Kökçü için açıklama!
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı sahasında 1-0 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Özcan, çok mutlu olduğunu ve rövanşta da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından 28 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GURUR VERİCİ BİR HİS"

Taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili konuşan Salih, "Güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. İlk maçın galibiyetle geçmesi gurur verici bir his. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA İYİ ADAPTE OLDUM"

Siyah-beyazlı takıma uyum sağladığını anlatan tecrübeli oyuncu, "Takıma iyi adapte oldum. Zaten çoğunu milli takımdan tanıyorum. Takım beni iyi karşıladı. Kampın da iyi geçtiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"2-3 GOL FAZLA ATABİLİRDİK"

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Salih Özcan, "Kazandığımız için mutluyuz. 2-3 gol fazla atsaydık ikinci maça daha rahat giderdik. Genellikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz kaliteli bir takım. Bugün de gördük. Yüzde 100'ümüzü verip, evimize galibiyetle döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNU İYİ KONTROL ETTİK"

Takımın genel performansının çok iyi olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "90 dakika oyunu iyi kontrol ettik. Pozisyonlar vardı. 2-3 gol fazla atsaydık daha rahat olurdu. Böyle de kabul etmemiz lazım. İkinci maçta da yüzde 100'ümüzü vereceğiz." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN AÇIKLAMA

Orkun Kökçü ile sahadaki uyumlarına ilişkin bir soruya Salih Özcan, "Benim pozisyonum 6 numara. Ben de gol atmak, asist yapmak isterim. İlk başta takım önemli. Takımın kazanması önemli. Bugün öyle oldu. Onun için mutluyum, inşallah devamı da gelir." yanıtını verdi.

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