Fenerbahçe'ye yeni golcü adayı: Ermedin Demirovic

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler için gündeme yeni bir isim geldi.
FENERBAHÇE İLGİLENİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor.
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in, Demirovic'in ayrılığına sıcak baktığı öne sürüldü.
PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR
Bosna Hersekli Demirovic ile Juventus ve Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ermedin Demirovic'in, Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
FENERBAHÇE İLGİLENİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor.
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in, Demirovic'in ayrılığına sıcak baktığı öne sürüldü.
PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR
Bosna Hersekli Demirovic ile Juventus ve Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ermedin Demirovic'in, Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.