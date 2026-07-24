23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
1-0
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-0
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
2-1
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
1-1
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
1-2
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
1-4
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
3-3
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
3-2
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
3-0
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
1-0
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
2-0
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
0-0
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
4-0
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
1-0
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
2-1
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme Kalju
5-2
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
2-0
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
0-2
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
1-0
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
4-0
23 Temmuz
FCSB-Auda
2-3
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
1-1
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
1-3
23 Temmuz
Paide -Zira
1-0
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
2-0
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
0-2
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-1
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
1-1
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
1-0
23 Temmuz
HJK-Coleraine
5-0
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
1-0
23 Temmuz
Dila Gori-Apollon Limassol
0-4
23 Temmuz
RFS-Vestri
4-1
23 Temmuz
Tromsoe-H. Kralove
0-1
23 Temmuz
Rakow-Valletta
3-1
23 Temmuz
Dunajska Streda-Velez Mostar
1-0
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
0-1
23 Temmuz
ML Vitebsk-Sutjeska
3-0
23 Temmuz
GAIS-FC Nordsjaelland
1-0
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
2-2
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
1-1
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
3-0
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
1-0

Vincenzo Italiano galibiyetle başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk resmi maçında galibiyetle tanıştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 00:10 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 00:26
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Vincenzo Italiano galibiyetle başladı
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçında galibiyet sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezona Italiano yönetiminde giren Beşiktaş, Midtjylland karşısında elde ettiği 1-0'lık Avrupa galibiyetiyle taraftarını sevindirdi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, maç boyunca saha kenarındaki enerjisiyle dikkati çekti.

Maçın tamamında kendisine ayrılan bölümde her pozisyonda oyuncularını uyaran İtalyan teknik adam, heyecandan yerinde duramadı, adeta maçı saha kenarında yaşadı.

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