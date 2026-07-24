Vincenzo Italiano galibiyetle başladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçında galibiyet sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezona Italiano yönetiminde giren Beşiktaş, Midtjylland karşısında elde ettiği 1-0'lık Avrupa galibiyetiyle taraftarını sevindirdi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, maç boyunca saha kenarındaki enerjisiyle dikkati çekti.
Maçın tamamında kendisine ayrılan bölümde her pozisyonda oyuncularını uyaran İtalyan teknik adam, heyecandan yerinde duramadı, adeta maçı saha kenarında yaşadı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, maç boyunca saha kenarındaki enerjisiyle dikkati çekti.
Maçın tamamında kendisine ayrılan bölümde her pozisyonda oyuncularını uyaran İtalyan teknik adam, heyecandan yerinde duramadı, adeta maçı saha kenarında yaşadı.