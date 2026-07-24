Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gollerine devam etti

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, yeni sezona da golle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarıda Midtjylland karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza yayının solundan attığı şık golle 1-0 öne geçti.
Geçen sezonun ikinci yarısında skorer kimliğiyle ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 10 kez gol sevinci yaşamıştı.
Milli orta saha, bu sezon takımının resmi maçlardaki ilk golünün de altına imzasını attı.
Geçen sezonun ikinci yarısında skorer kimliğiyle ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 10 kez gol sevinci yaşamıştı.
Milli orta saha, bu sezon takımının resmi maçlardaki ilk golünün de altına imzasını attı.