Fatih Tekke'den taraftar mesajı: 'Trabzonspor camiası çok büyük'

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde gerçekleştireceği yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzon Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket eden bordo-mavili kafileyi taşıyan uçak, yaklaşık üç saatlik yolculuğun ardından Salzburg Havalimanı'na indi.
TARAFTARLARDAN KARŞILAMA
Bordo-mavili taraftarlar, kafilenin havalimanından çıkışı sırasında teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi. Taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor kafilesi, karşılamanın ardından otobüsle kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği Schladming kasabasına hareket etti.
"TRABZONSPOR CAMİASI ÇOK BÜYÜK"
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, taraftarların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük. Zaten bize de ilgilerini gösteriyorlar."
Avusturya kampının programına ilişkin bilgi veren Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sene de Avusturya ve Salzburg'dayız. Buradan sonra birkaç saatlik yolculuğumuz var. Sonrasında inşallah kazasız belasız üç tane hazırlık maçımız var. Hepimize inşallah yeni sezon hayırlı uğurlu olsun."
11 GÜNLÜK KAMP YAPACAK
Kendi tesislerinde 6 Temmuz'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, Schladming'de 11 gün kamp yapacak.
Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını basına kapalı gerçekleştirecek.
4 OYUNCU KAMP KADROSUNDA YOK
Trabzonspor'da Batista Mendy, John Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz kamp kadrosuna alınmadı.
Kulüp tarafından bu oyunculara başka takımlarla transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildiği ve bu nedenle kafilede yer almadıkları bildirildi.
KAMP KADROSU
Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş.
3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Trabzonspor, Avusturya kampı kapsamında 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.
TARAFTARLARDAN KARŞILAMA
Bordo-mavili taraftarlar, kafilenin havalimanından çıkışı sırasında teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi. Taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor kafilesi, karşılamanın ardından otobüsle kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği Schladming kasabasına hareket etti.
"TRABZONSPOR CAMİASI ÇOK BÜYÜK"
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, taraftarların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük. Zaten bize de ilgilerini gösteriyorlar."
Avusturya kampının programına ilişkin bilgi veren Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sene de Avusturya ve Salzburg'dayız. Buradan sonra birkaç saatlik yolculuğumuz var. Sonrasında inşallah kazasız belasız üç tane hazırlık maçımız var. Hepimize inşallah yeni sezon hayırlı uğurlu olsun."
11 GÜNLÜK KAMP YAPACAK
Kendi tesislerinde 6 Temmuz'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, Schladming'de 11 gün kamp yapacak.
Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını basına kapalı gerçekleştirecek.
4 OYUNCU KAMP KADROSUNDA YOK
Trabzonspor'da Batista Mendy, John Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz kamp kadrosuna alınmadı.
Kulüp tarafından bu oyunculara başka takımlarla transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildiği ve bu nedenle kafilede yer almadıkları bildirildi.
KAMP KADROSU
Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş.
3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Trabzonspor, Avusturya kampı kapsamında 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.