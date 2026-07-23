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Fatih Tekke'den taraftar mesajı: "Trabzonspor camiası çok büyük"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya giden Trabzonspor kafilesi, Salzburg'da taraftarlar tarafından karşılandı. Teknik direktör Fatih Tekke, "Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:38
Fotoğraf: DHA
Fatih Tekke'den taraftar mesajı: 'Trabzonspor camiası çok büyük'
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TARAFTARLARDAN KARŞILAMA

Bordo-mavili taraftarlar, kafilenin havalimanından çıkışı sırasında teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi. Taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor kafilesi, karşılamanın ardından otobüsle kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği Schladming kasabasına hareket etti.

"TRABZONSPOR CAMİASI ÇOK BÜYÜK"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, taraftarların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük. Zaten bize de ilgilerini gösteriyorlar."

Avusturya kampının programına ilişkin bilgi veren Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene de Avusturya ve Salzburg'dayız. Buradan sonra birkaç saatlik yolculuğumuz var. Sonrasında inşallah kazasız belasız üç tane hazırlık maçımız var. Hepimize inşallah yeni sezon hayırlı uğurlu olsun."

11 GÜNLÜK KAMP YAPACAK

Kendi tesislerinde 6 Temmuz'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, Schladming'de 11 gün kamp yapacak.

Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını basına kapalı gerçekleştirecek.

4 OYUNCU KAMP KADROSUNDA YOK

Trabzonspor'da Batista Mendy, John Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz kamp kadrosuna alınmadı.

Kulüp tarafından bu oyunculara başka takımlarla transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildiği ve bu nedenle kafilede yer almadıkları bildirildi.

KAMP KADROSU

Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş.

3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Trabzonspor, Avusturya kampı kapsamında 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

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