Galatasaray için flaş iddia: 'Maaşlar için kredi çekildi'

Galatasaray'ın ekonomik durumuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yorumcu Haluk Yürekli Yürekli, sarı-kırmızılı kulübün futbolcu maaşlarını karşılayabilmek amacıyla kredi kullandığı yönünde bilgi aldığını söyledi.
Galatasaray'ın mali yapısına ilişkin konuşan Haluk Yürekli, kulübün ödeme planlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın oyuncu maaşlarını ödemek için kredi çektiğini duydum. Ayrıntısına girmiyorum. Finansal işlerin çok içine girmeyi sevmiyorum ancak taraftarın da bunu bilmesi gerekiyor."
Gözler Galatasaray yönetiminde
Yürekli'nin açıklaması kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gündem olurken, Galatasaray yönetiminden söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Galatasaray'ın mali yapısına ilişkin konuşan Haluk Yürekli, kulübün ödeme planlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın oyuncu maaşlarını ödemek için kredi çektiğini duydum. Ayrıntısına girmiyorum. Finansal işlerin çok içine girmeyi sevmiyorum ancak taraftarın da bunu bilmesi gerekiyor."
Gözler Galatasaray yönetiminde
Yürekli'nin açıklaması kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gündem olurken, Galatasaray yönetiminden söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.