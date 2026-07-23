Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic hamlesi

Konyaspor'un, eski oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlıların, Beşiktaş ile sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki Boşnak ön liberonun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ AYRILIĞA SICAK
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırmayı düşündüğü aktarıldı.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un da daha önce birlikte çalıştığı oyuncunun transferine sıcak baktığı ifade edildi.
KONYASPOR'DA 7 YIL FORMA GİYDİ
Amir Hadziahmetovic, 2015-2016 sezonunun devre arasında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan Konyaspor'a transfer oldu.
Tecrübeli orta saha, yeşil-beyazlı formayı 7 yıl giydi ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa kazanan kadroda yer aldı.
39 MAÇTA 3 ASİST
Geçen sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic, 39 karşılaşmada 3 asist kaydetti.
Boşnak futbolcu, ülkesinin millî takımında ise 37 kez görev yaptı.
BEŞİKTAŞ AYRILIĞA SICAK
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırmayı düşündüğü aktarıldı.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un da daha önce birlikte çalıştığı oyuncunun transferine sıcak baktığı ifade edildi.
KONYASPOR'DA 7 YIL FORMA GİYDİ
Amir Hadziahmetovic, 2015-2016 sezonunun devre arasında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan Konyaspor'a transfer oldu.
Tecrübeli orta saha, yeşil-beyazlı formayı 7 yıl giydi ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa kazanan kadroda yer aldı.
39 MAÇTA 3 ASİST
Geçen sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic, 39 karşılaşmada 3 asist kaydetti.
Boşnak futbolcu, ülkesinin millî takımında ise 37 kez görev yaptı.