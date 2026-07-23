Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle sezonu açan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, forvet takviyesine öncelik verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Fiorentina'dan 26 yaşındaki yıldız Moise Kean gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serie A temsilcisinden ayrılmak isteyen İtalyan forvetin Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli yönetimin ilk temasları kurduğu ve teknik heyete bilgi verdiği bildirildi.
İSMAİL KARTAL RAPOR SUNACAK
Fiorentina ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Kean için son kararı İsmail Kartal verecek.
Kartal'ın teknik ekibiyle yapacakları araştırmalar sonrasında sarı-lacivertli yönetime rapor sunacağı aktarıldı.
Yönetimin Süper Lig başlamadan bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. 26 yaşındaki forvet de sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.
ÖNEMLİ HOCALARLA ÇALIŞTI
F.Bahçe'nin gündemindeki Moise Kean, kariyerinde önemli hocalarla çalıştı. Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Rafael Benitez, Raffaele Palladino, Stefano Pioli, Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri ile görev yaptı ve 26 yaşında olmasına rağmen ciddi deneyimler edindi.
KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
Moise Kean, forvet hattında kanatlarda da oynayabiliyor. 26 yaşındaki yıldız direkt santrfor oynayabildiği gibi sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. İtalyan futbolcu, her iki ayağıyla da gol vuruşları çıkarabiliyor.
FIORENTINA'DA COŞTU
Kariyeri boyunca Moise Kean'in en başarılı performansı Fiorentina'da geldi. 77 resmi maçta 34 gol kaydeden İtalyan yıldız, 7 de asist yaptı. Juventus altyapısından yetişen ve 122 resmi maça çıkan Kean, 22 gol atıp 4 de asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, forvet takviyesine öncelik verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Fiorentina'dan 26 yaşındaki yıldız Moise Kean gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serie A temsilcisinden ayrılmak isteyen İtalyan forvetin Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli yönetimin ilk temasları kurduğu ve teknik heyete bilgi verdiği bildirildi.
İSMAİL KARTAL RAPOR SUNACAK
Fiorentina ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Kean için son kararı İsmail Kartal verecek.
Kartal'ın teknik ekibiyle yapacakları araştırmalar sonrasında sarı-lacivertli yönetime rapor sunacağı aktarıldı.
Yönetimin Süper Lig başlamadan bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. 26 yaşındaki forvet de sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.
ÖNEMLİ HOCALARLA ÇALIŞTI
F.Bahçe'nin gündemindeki Moise Kean, kariyerinde önemli hocalarla çalıştı. Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Rafael Benitez, Raffaele Palladino, Stefano Pioli, Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri ile görev yaptı ve 26 yaşında olmasına rağmen ciddi deneyimler edindi.
KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
Moise Kean, forvet hattında kanatlarda da oynayabiliyor. 26 yaşındaki yıldız direkt santrfor oynayabildiği gibi sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. İtalyan futbolcu, her iki ayağıyla da gol vuruşları çıkarabiliyor.
FIORENTINA'DA COŞTU
Kariyeri boyunca Moise Kean'in en başarılı performansı Fiorentina'da geldi. 77 resmi maçta 34 gol kaydeden İtalyan yıldız, 7 de asist yaptı. Juventus altyapısından yetişen ve 122 resmi maça çıkan Kean, 22 gol atıp 4 de asist yaptı.