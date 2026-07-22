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18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nın, 20 yıl sonra katılacağı Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 23:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
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Türkiye'nin 20 yıl aradan sonra mücadele edeceği 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası için 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın hazırlık kampı ve şampiyona kadrosu, belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin başantrenör Selim Karaağaçlı yönetiminde 2026 EHF 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Ankara'da bugün başladığı kamp, 28 Temmuz'da tamamlanacak.

Milli takım, kampın ardından 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Sırbistan'a gidecek.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 18 kişilik geniş kadrosunda kaleciler Muhammed Emin Çakır ve Onur Karameşe'nin yanı sıra Adem Tunç Küçük, Atahan Akçam, Batu Karabıçak, Berat Ege Takır, Devrim Kaya, Emirhan Çiftçi, Emirhan Uyman, Emre Koçdemir, Mahmut Erduran, Mehmet Baran Yumuk, Mehmet Ege Tan, Mete Şimşek, Muhammet Emir Aksu, Mustafa Aydın, Yankı Ata Tan ve Yusuf Enes Saraç yer aldı.

 

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