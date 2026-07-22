Midtjylland kaptanı Kristensen'den Beşiktaş itirafı: 'Şapka çıkarıyorum'

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen, karşılaşma öncesi kendilerine güvendiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kristensen, sezona iyi hazırlandıklarını belirterek, "Sezona çok iyi hazırlandık, fit durumdayız. Arkadaşlarım hazır. Zor maçlar olacak ama kendimize inancımız yüksek. Savaşmak için geldik. İyi bir atmosferde yarın güzel bir maç olacak." diye konuştu.
Beşiktaş'ın stadındaki atmosfere dikkat çeken Danimarkalı futbolcu, "Buradaki atmosferi çok duydum. Frankfurt'ta oynarken burada mücadele etmiştim. Bu söylenenlerin hepsi doğru. Herkesin dediğine katılıyorum ve buradaki atmosfere şapka çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.
Kristensen, savunma yapmaya gelmediklerini ve iki maçta da kendi oyunlarını oynayacaklarını sözlerine ekledi.
Beşiktaş'ın stadındaki atmosfere dikkat çeken Danimarkalı futbolcu, "Buradaki atmosferi çok duydum. Frankfurt'ta oynarken burada mücadele etmiştim. Bu söylenenlerin hepsi doğru. Herkesin dediğine katılıyorum ve buradaki atmosfere şapka çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.
Kristensen, savunma yapmaya gelmediklerini ve iki maçta da kendi oyunlarını oynayacaklarını sözlerine ekledi.