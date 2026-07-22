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Midtjylland kaptanı Kristensen'den Beşiktaş itirafı: "Şapka çıkarıyorum"

Midtjylland kaptanı Rasmus Nissen Kristensen, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 17:49 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 18:49
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Midtjylland kaptanı Kristensen'den Beşiktaş itirafı: 'Şapka çıkarıyorum'
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen, karşılaşma öncesi kendilerine güvendiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kristensen, sezona iyi hazırlandıklarını belirterek, "Sezona çok iyi hazırlandık, fit durumdayız. Arkadaşlarım hazır. Zor maçlar olacak ama kendimize inancımız yüksek. Savaşmak için geldik. İyi bir atmosferde yarın güzel bir maç olacak." diye konuştu.

Beşiktaş'ın stadındaki atmosfere dikkat çeken Danimarkalı futbolcu, "Buradaki atmosferi çok duydum. Frankfurt'ta oynarken burada mücadele etmiştim. Bu söylenenlerin hepsi doğru. Herkesin dediğine katılıyorum ve buradaki atmosfere şapka çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Kristensen, savunma yapmaya gelmediklerini ve iki maçta da kendi oyunlarını oynayacaklarını sözlerine ekledi.

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