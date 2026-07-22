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Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde rakibi Kanada

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 11:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde rakibi Kanada
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında perşembe günü Kanada ile mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 11.00'de başlayacak.

Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı.

 

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