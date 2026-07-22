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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynadığı maçta oyundan çıkan Nathan Ake'nin ciddi bir durumu bulunmuyor. Hollandalı savunma oyuncusu, gelecek hafta rövanşta forma giyebilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin durumu belli oldu!
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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin durumu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı savunma oyuncusu, Gornik Zabrze ile oynanan maçın ilk yarısında oyundan çıkmıştı.

A Spor'da yer alan habere göre, Gornik Zabrze maçında kasığında ağrı hissedip tedbir amaçlı oyundan çıkan Nathan Ake'nin herhangi bir problemi yok bulunmuyor. Hollandalı stoper, rövanşta takımla olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da 1-0 kazanılan Gornik Zabrze maçının ardından, "Nathan Ake'ye hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık." demişti.

Gornik Zabrze'ye karşı ilk maçı sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Polonya temsilcisiyle 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

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