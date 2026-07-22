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Beşiktaş'da iki oyuncuya talip var!

Beşiktaş'ta kadro planlamasında yer almayan Felix Uduokhai ile Amir Hadziahmetovic'e yurt içi ve yurt dışından ilgi sürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 11:28
Haber: Posta
Beşiktaş'da iki oyuncuya talip var!
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai ve Amir Hadziahmetovic'e talipler çıkmaya başladı.

UDUOKHAI'NİN ŞARTLARI SORULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Schalke, Felix Uduokhai'nin şartlarını sordu. Alman ekibinin, 27 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

HADZIAHMETOVIC'E SÜPER LİG İLGİSİ

Orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e ise Süper Lig'den birçok kulübün ilgi gösterdiği öne sürüldü. Bosna Hersekli futbolcuyu eski takımı Konyaspor'un da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, iki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

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