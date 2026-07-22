Beşiktaş'da iki oyuncuya talip var!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai ve Amir Hadziahmetovic'e talipler çıkmaya başladı.
UDUOKHAI'NİN ŞARTLARI SORULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Schalke, Felix Uduokhai'nin şartlarını sordu. Alman ekibinin, 27 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.
HADZIAHMETOVIC'E SÜPER LİG İLGİSİ
Orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e ise Süper Lig'den birçok kulübün ilgi gösterdiği öne sürüldü. Bosna Hersekli futbolcuyu eski takımı Konyaspor'un da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, iki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.
UDUOKHAI'NİN ŞARTLARI SORULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Schalke, Felix Uduokhai'nin şartlarını sordu. Alman ekibinin, 27 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.
HADZIAHMETOVIC'E SÜPER LİG İLGİSİ
Orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e ise Süper Lig'den birçok kulübün ilgi gösterdiği öne sürüldü. Bosna Hersekli futbolcuyu eski takımı Konyaspor'un da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, iki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.