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Rich Paul: "Takımlar, LeBron için yapmaları gerekeni yaptı"

Yıldız oyuncu LeBron James'in menajeri Rich Paul, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımların üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rich Paul: 'Takımlar, LeBron için yapmaları gerekeni yaptı'
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Yıldız oyuncu LeBron James'in menajeri Rich Paul, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımların üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Paul, Max Kellerman ile birlikte hazırladığı Game Over podcast'inde şu ifadeleri kullandı:

"Beni arayıp, 'Rich, yapmamız gereken başka bir şey var mı? Daha fazlasını yapabilir miyiz?' diyen birçok kişi oldu."

"Benim cevabım ise, 'Hayır. Bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Durumu anlıyoruz. Herkes vermek istediği mesajı verdi.' oldu."

James'in serbest oyuncu süreci, haziran ayının sonunda Los Angeles Lakers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ve rekor niteliğindeki 24. NBA sezonuna farklı bir takımda devam edeceğini açıklamasının ardından başladı.

Daha sonra birçok takımın yıldız oyuncu için devreye girdiği öne sürülürken, Paul da bu ilgiyi doğruladı. Temmuz ayının başında ise James'in kararının "yakın zamanda" açıklanmayacağını belirtti.

Paul, birçok kez LeBron'un kararının kısa süre içinde gelmeyeceğini dile getirmişti.

Ancak James, temmuz ayının ortasında Lakers'tan ayrıldıktan sonra ilk kez kamuoyu önünde yaptığı konuşmada, "Sizi çok daha fazla bekletmeyeceğim." diyerek sürecin hızlanabileceğinin sinyalini verdi.

Aynı gün NBA başkanı Adam Silver da 2026-27 sezonu fikstürünün James'in kararına bağlı olduğunu açıkladı.

The Athletic'ten Mike Vorkunov'a konuşan Silver, "Programı tamamlamamız gerekiyor ve LeBron'un hangi takımda oynayacağı fikstürü etkiliyor." dedi.

Silver sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk hafta programını da Noel maçlarını da etkileyecek. Bu yüzden kararını vermesine ihtiyacım var."

Ancak görünen o ki James, kararını verirken acele etmeyecek.

Paul son podcast yayınında, "Acele etmeyeceğiz. Karar onun ve ne zaman hazır hissederse o zaman verecek." ifadelerini kullandı.

Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ve Miami Heat, James'in adı en güçlü şekilde anılan takımlar arasında yer alıyor.

Heat Başkanı Pat Riley de pazartesi günü yaptığı açıklamada, James'i isteyen diğer takımlar gibi kendilerinin de beklediğini söyledi.

Riley, "Rich'i her gün arayıp rahatsız etmiyorum. Kararını kendisi verecek." dedi.

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