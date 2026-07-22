Green: 'LeBron'un kararını Adam Silver geciktirmiş olabilir'

Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, NBA başkanı Adam Silver'ın LeBron James'in serbest oyuncu süreciyle ilgili yaptığı açıklamaların, amaçladığının tam tersi bir etki yaratabileceğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Draymond Green Show programında konuşan deneyimli oyuncu, Silver'ın James'i kararını daha hızlı vermeye çağırmasının, aksine süreci uzatabileceğini esprili bir dille dile getirdi.
Green, "Adam'ın bunu söylemesi LeBron'un kararını hiçbir şekilde hızlandırmayacak." dedi.
"Bron'ı tanıyorsam, tam tersine kararını biraz daha geciktirebilir. Çünkü onun karakteri böyle."
Silver, Fanatics Fest etkinliğinde yaptığı açıklamada, NBA'in gelecek sezon fikstürünü, açılış haftasını ve Noel Günü maç programını tamamlayabilmesi için James'in kısa süre içinde karar vermesine ihtiyaç duyduklarını söylemişti.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Mind the Game podcast'inin canlı yayınında Tyrese Haliburton da James'e planlarını açıklaması yönünde çağrıda bulunmuş, yıldız isim ise, "Şu an için açıklayacağımız bir şey yok." yanıtını vermişti.
Green ise tüm bunlara rağmen James'in kararını çok da uzun süre bekletmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.
LeBron'un uzun yıllardır menajerliğini yapan Rich Paul da kısa süre önce sürecin aceleye getirilmeyeceğini vurgulayarak bunun tamamen bir "iş kararı" olduğunu ve bu takvimin yalnızca James'e ait olduğunu söyledi.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre ise James'in kararını ne zaman açıklayacağına ilişkin henüz belirlenmiş bir takvim bulunmuyor.
Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers ve Green'in formasını giydiği Golden State Warriors, yıldız oyuncunun olası adresleri arasında gösteriliyor.
Green, "Adam'ın bunu söylemesi LeBron'un kararını hiçbir şekilde hızlandırmayacak." dedi.
"Bron'ı tanıyorsam, tam tersine kararını biraz daha geciktirebilir. Çünkü onun karakteri böyle."
Silver, Fanatics Fest etkinliğinde yaptığı açıklamada, NBA'in gelecek sezon fikstürünü, açılış haftasını ve Noel Günü maç programını tamamlayabilmesi için James'in kısa süre içinde karar vermesine ihtiyaç duyduklarını söylemişti.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Mind the Game podcast'inin canlı yayınında Tyrese Haliburton da James'e planlarını açıklaması yönünde çağrıda bulunmuş, yıldız isim ise, "Şu an için açıklayacağımız bir şey yok." yanıtını vermişti.
Green ise tüm bunlara rağmen James'in kararını çok da uzun süre bekletmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.
LeBron'un uzun yıllardır menajerliğini yapan Rich Paul da kısa süre önce sürecin aceleye getirilmeyeceğini vurgulayarak bunun tamamen bir "iş kararı" olduğunu ve bu takvimin yalnızca James'e ait olduğunu söyledi.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre ise James'in kararını ne zaman açıklayacağına ilişkin henüz belirlenmiş bir takvim bulunmuyor.
Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers ve Green'in formasını giydiği Golden State Warriors, yıldız oyuncunun olası adresleri arasında gösteriliyor.