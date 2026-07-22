22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Green: "LeBron'un kararını Adam Silver geciktirmiş olabilir"

Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, NBA başkanı Adam Silver'ın LeBron James'in serbest oyuncu süreciyle ilgili yaptığı açıklamaların, amaçladığının tam tersi bir etki yaratabileceğini düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Green: 'LeBron'un kararını Adam Silver geciktirmiş olabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, NBA başkanı Adam Silver'ın LeBron James'in serbest oyuncu süreciyle ilgili yaptığı açıklamaların, amaçladığının tam tersi bir etki yaratabileceğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Draymond Green Show programında konuşan deneyimli oyuncu, Silver'ın James'i kararını daha hızlı vermeye çağırmasının, aksine süreci uzatabileceğini esprili bir dille dile getirdi.

Green, "Adam'ın bunu söylemesi LeBron'un kararını hiçbir şekilde hızlandırmayacak." dedi.

"Bron'ı tanıyorsam, tam tersine kararını biraz daha geciktirebilir. Çünkü onun karakteri böyle."

Silver, Fanatics Fest etkinliğinde yaptığı açıklamada, NBA'in gelecek sezon fikstürünü, açılış haftasını ve Noel Günü maç programını tamamlayabilmesi için James'in kısa süre içinde karar vermesine ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Mind the Game podcast'inin canlı yayınında Tyrese Haliburton da James'e planlarını açıklaması yönünde çağrıda bulunmuş, yıldız isim ise, "Şu an için açıklayacağımız bir şey yok." yanıtını vermişti.

Green ise tüm bunlara rağmen James'in kararını çok da uzun süre bekletmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

LeBron'un uzun yıllardır menajerliğini yapan Rich Paul da kısa süre önce sürecin aceleye getirilmeyeceğini vurgulayarak bunun tamamen bir "iş kararı" olduğunu ve bu takvimin yalnızca James'e ait olduğunu söyledi.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre ise James'in kararını ne zaman açıklayacağına ilişkin henüz belirlenmiş bir takvim bulunmuyor.

Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers ve Green'in formasını giydiği Golden State Warriors, yıldız oyuncunun olası adresleri arasında gösteriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.